Суд отказался восстанавливать на службе полицейского после дела Голунова

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после дела Ивана Голунова.

«Суд в удовлетворении исковых требований Уметбаева отказал», — сказали в суде, сообщает ТАСС.

Аналогичные иски подали и трое других уволенных силовиков. Требования восстановить их на службе тоже не были удовлетворены.

Ранее Голунов сообщил в интервью телеведущей Ксении Собчак, что именно Уметбаев после задержания «дважды ударил его кулаком в висок».

Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Сам журналист утверждал, что наркотики, якобы изъятые в его квартире в ходе обысков, ему подбросили.

Задержание Голунова вызвало большой резонанс: в его поддержку выступили многие общественные деятели, в Москве прошла серия пикетов с требованием отпустить журналиста. Его отпустили 11 июня за неимением доказательств его вины. После задержания Голунова президент Владимир Путин снял с постов высокопоставленных полицейских, однако о результатах проверки в отношении тех, кто задерживал журналиста, СК не сообщал.

Дело Голунова находится под грифом «секретно». СК сообщал, что засекречена только часть дела, а именно материалы проверки, которую провело Управление собственной безопасности МВД по поводу возможного превышения должностных полномочий сотрудниками ведомства при задержании Голунова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет принял решение засекретить все материалы по делу журналиста Ивана Голунова, в связи с чем он призвал начать общественное, открытое расследование.