Все материалы дела Ивана Голунова оказались засекречены

Голунова задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Фото: Wikipedia

Голунова задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Фото: Wikipedia

Следственный комитет принял решение засекретить все материалы по делу журналиста Ивана Голунова, в связи с чем он призвал начать общественное, открытое расследование.

Об этом сотрудник интернет-издания «Медуза» сообщил на своей личной странице в Facebook. Журналист рассказал, что в понедельник, 11 ноября, узнал от следователя о решении засекретить материалы уголовного дела Голунова полностью. Правоохранительные органы мотивируют это наличием в деле государственной тайны.

Главного фигуранта, Ивана Голунова, возмутил этот факт, как и продление расследования на восемь месяцев. Журналист резюмировал, что, вероятно, эта история требует общественного вмешательства и самостоятельного расследования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Иван Голунов пришел на заседание Басманного суда в бронежилете и с охраной.