Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

Подозреваемых в расследовании по делу Голунова пока нет. Фото: Wikipedia

Подозреваемых в расследовании по делу Голунова пока нет. Фото: Wikipedia

Журналист Иван Голунов появился на заседании суда, одетый в бронежилет. Его также сопровождали сотрудники ФСБ, на лицах у них были маски.

По словам адвоката журналиста, Сергея Бадамшина, его подопечный находится под государственной защитой, что объясняет такие меры безопасности. Несмотря на тщательную подготовку Голунова к появлению в зале суда, — бронежилет и трое сопровождающих сотрудников ФСБ, — суд отложил заседание до 11 ноября. Это связано с тем, что у Следственного комитета потребовали документацию о проверке по делу Голунова.

Напомним, что Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в хранении наркотиков, однако сам фигурант утверждает, что вещества ему подбросили. Голунова отпустили за недоказанностью участия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейского, проводившего задержание журналиста, не восстановили в должности.