Суд не стал восстанавливать на службе полицейского, задержавшего Голунова

Суд не стал восстанавливать на службе полицейского, задержавшего Голунова
Журналист Иван Голунов. Фото: Википедия

Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска оперативнику УВД по западному округу Москвы Роману Феофанову, который пытался восстановиться на службе.

Феофанов, задержавший журналиста «Медузы» Ивана Голунова, просил восстановить его на службе, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Ивана Голунова задержали на улице 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что вещества ему подбросили полицейские. Дело было прекращено 11 июля в связи с недоказанностью вины Голунова. Из-за дела Ивана Голунова уволили четырех полицейских, которые работали в УВД Западного административного округа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что количество участников митинга в поддержку журналиста Голунова озвучили в МВД.

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