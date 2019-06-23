Количество участников митинга в поддержку журналиста Голунова озвучили в МВД

Митинг проходил в Москве на проспекте Академика Сахарова.

Митинг, согласованный властями столицы России, проходил в поддержку журналиста интернет-издания “Медуза” Ивана Голунова. По информации ГУ МВД по Москве в нем приняли участие коло 1800 человек.

За порядком на митинге следили сотрудники полиции и Росгвардии.

Напомним, журналист был задержан 6 июня этого года. Сотрудники полиции нашли у Голунова пакет с наркотическими веществами. После этого было возбуждено уголовное дело, которое спустя несколько дней закрыли. Инцидент приобрел широкий общественный резонанс. В поддержку Голунова выступили многие медийные личности и журналисты различных регионов России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Голунова признали невиновным и выпустили из-под домашнего ареста.