Количество участников митинга в поддержку журналиста Голунова озвучили в МВД

В поддержку Голунова выступили многие медийные личности и журналисты различных регионов России. ото: @yurydud/ Instagram
В поддержку Голунова выступили многие медийные личности и журналисты различных регионов России. ото: @yurydud/ Instagram

Митинг проходил в Москве на проспекте Академика Сахарова.

Митинг, согласованный властями столицы России, проходил в поддержку журналиста интернет-издания “Медуза” Ивана Голунова. По информации ГУ МВД по Москве в нем приняли участие коло 1800 человек.

За порядком на митинге следили сотрудники полиции и Росгвардии.

Напомним, журналист был задержан 6 июня этого года. Сотрудники полиции нашли у Голунова пакет с наркотическими веществами. После этого было возбуждено уголовное дело, которое спустя несколько дней закрыли. Инцидент приобрел широкий общественный резонанс. В поддержку Голунова выступили многие медийные личности и журналисты различных регионов России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Голунова признали невиновным и выпустили из-под домашнего ареста.

Иван Голунов митинг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Американской певице Бет Харт стало плохо во время выступления в БКЗ “Октябрьский”
Количество участников митинга в поддержку журналиста Голунова озвучили в МВД
Революционный метод борьбы с гепатитом С разработали в Петербурге
В акватории Черного моря в Крыму заметили два военных самолета США
Жителей Ленобласти ночью ждет похолодание
Без света и воды более тысячи человек на Лиственной живут уже второй день
На Невском проспекте медики откачивают девушку
Велосипедист попал под колеса автобуса на Поклонногорской улице