Володарский мост разведут в ночь на пятницу

В Петербурге в ночь на 6 декабря разведут Володарский мост. Пролеты переправы поднимут в два часа ночи.

Завершится техническая разводка в 5:45 утра, сообщает СПб ГБУ «Мостотрест». В этот период проезд по по мосту будет невозможен.

Напомним, навигация и разводка мостов на Неве прекратилась 30 ноября. В технических целях в начале декабря единично разводят Володарский, Троицкий, Благовещенский и Тучков мосты.

Разводку Троицкого следует ждать в ночь на 11 декабря, Благовещенского — в ночь на 10 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в навигацию 2019 года судоходные компании Петербурга перевезли 2,6 млн пассажиров, из них по Неве и Финскому заливу — 607 тыс. 263 человека, по рекам и каналам Петербурга — 1 млн 128 тыс. 693.