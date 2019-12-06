Прокуратура намерена закрыть хостел на Каменноостровском

В Петроградском районе Петербурга правоохранительные органы провели проверку по факту использования жилой недвижимости в качестве хостела.

Как сообщает в gazeta.spb.ru городская прокуратура, ООО «Хостел для Вас»использует квартиру в доме №59 по Каменноостровскому проспекту под центр временного размещения гостей на основании договора аренды.

Общая площадь квартиры превышает 200 квадратных метров и состоит из семи комнат, в каждой из которых стоят двухъярусные кровати. Также имеется кухня.

По результатам проверки выяснилось, что помещение не было переведено в статус нежилого, что нарушает закон. При этом вход в хостел был доступен для постояльцев круглосуточно и находился на общей лестничной клетке.

Прокуратура предъявила собственнику помещения исковое заявление о прекращении использования жилых помещений в качестве общежития.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Прокуратура провела проверку по обращению граждан о нарушении федерального законодательства в одном из жилых домов на Литейном проспекте.