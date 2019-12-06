Прокуратура оштрафовала руководителя организации за нарушение законодательства о банкротстве в Петербурге

В Петербурге прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства о несостоятельности. Проверке подверглось ООО «Эко-Сервис».

Прибывшие сотрудники ведомства обнаружили, что руководитель должника не предоставил временному управляющему перечень имущества должника, а также документацию, отражающую экономическую деятельность за 3 года до введения наблюдения. Руководитель должен был выполнить требования в установленный законом срок.

Как сообщили в прокуратуре города, по итогам проверки в отношении руководителя было возбуждено дело об административном правонарушении по факту неправомерных действий при банкротстве.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявленные требования и привлек руководителя организации к административной ответственности. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что прокуратура Петербурга намерена закрыть хостел на Каменноостровском проспекте.