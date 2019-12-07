На Рабочей улице дотла сгорел Lexus

В ночь на 7 декабря в Красносельском районе произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, на Рабочей улице у дома № 51 сгорел Lexus.

Сообщение о пожаре спасатели в 03:06. Огонь удалось потушить за полчаса. Lexus полностью сгорел.

В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что служба спасения получила сообщение о возгорании в СНТ «Холмы» под Сертолово в 00:40 ночи. О пожаре сообщили местные жители.