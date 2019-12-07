При наезде автомобиля на пешеходов у станции МЦК в Москве погибли три человека

В результате происшествия трое человек погибли, пять пострадали. Фото: Pixabay

В результате происшествия трое человек погибли, пять пострадали. Фото: Pixabay

Три человека погибли в результате наезда легковушки на пешеходов у станции МЦК «Окружная» в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Утром в субботу, 7 декабря легковой автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» МЦК на севере Москвы.

В результате происшествия трое человек погибли, пять пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Народного Ополчения в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины буквально разлетелись на части.