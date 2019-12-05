На Народного Ополчения легковушки разлетелись на запчасти от столкновения

На Народного Ополчения легковушки разлетелись на запчасти от столкновения
На месте работают службы. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте Народного Ополчения в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины буквально разлетелись на части.

Авария случилась сегодня утром, 5 декабря. На опубликованных кадрах видно, что к месту происшествия прибыли пожарная машина, реанимация и скорая помощь. От легковушек остались буквально груды запчастей, часть из которых разбросана по дороге.

По предположению подписчиков сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтатке», один из авто из-за высокой скорости оказался на встречной полосе, где и столкнулся с другой машиной.

В настоящее время на месте работают службы. Точные причины столкновения пока неизвестны.

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