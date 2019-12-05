Полицейским стали известны приметы хулиганки, потушившей Вечный огонь на Марсовом поле

Полицейским стали известны приметы хулиганки, потушившей Вечный огонь на Марсовом поле
Сейчас Вечный огонь вновь продолжает свою работу. Фото: pixabay.com

В Центральном районе Петербурга стражи порядка выявили приметы хулиганки, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле.

Инцидент произошел в среду, 4 декабря, около 3 часов дня. Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестная закидала снегом жерло газовой горелки и потушила Вечный огонь. К месту происшествия прибыли правоохранители и работники мемориала. К 15:40 горение было восстановлено.

Полицейским известны приметы девушки: на вид 17-18 лет, рост 150-160 см, на ней была куртка серого цвета с капюшоном с меховой вставкой, брюки темного цвета, темные ботинки, рюкзак серого цвета

В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подробностях смертельного наезда в Выборгском районе города. Иномарка сбила пешехода на трамвайных путях.

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