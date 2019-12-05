В ГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП на Энгельса

В Выборгском районе Петербурга водитель автомобиля марки Mazda наехал на пешехода, находящегося на трамвайных путях. Наезд оказался смертельным.

Трагический инцидент произошел сегодня, 5 декабря, около 1:55 на проспекте Энгельса. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД РФ по городу и области, пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по факту произошедшего, устанавливаются все детали.

в gazeta.spb.ru сообщали, что пешеходы опубликовали кадры с места аварии на Энгельса. Очевидцы рассказали, что иномарка была серебристого цвета.