В ГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП на Энгельса

В ГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП на Энгельса
Место ДТП.Фото: https://vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга водитель автомобиля марки Mazda наехал на пешехода, находящегося на трамвайных путях. Наезд оказался смертельным.

Трагический инцидент произошел сегодня, 5 декабря, около 1:55 на проспекте Энгельса. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД РФ по городу и области, пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по факту произошедшего, устанавливаются все детали.

в gazeta.spb.ru сообщали, что пешеходы опубликовали кадры с места аварии на Энгельса. Очевидцы рассказали, что иномарка была серебристого цвета.

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