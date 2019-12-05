Иномарка насмерть сбила пешехода на Энгельса

Иномарка насмерть сбила пешехода на Энгельса
Место ДТП.Фото: https://vk.com/spb_today

У дома №52 на проспекте Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга утром, 5 декабря, автомобиль насмерть сбил пешехода.

«На проспекте Энгельса на трамвайных путях напротив дома 52 Серебряный Hyundai Solaris сбил насмерть мужчину. Лежит накрытый», — сообщили очевидцы случившейся трагедии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место ДТП прибыли две машины ДПС. О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кудрово месиво из железа: столкнулись 6 иномарок. Не уточняется, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента, но потом автомобили – точно да. Люди пишут, что авария произошла на Областной улице в городе Кудрово. Там столкнулись как минимум шесть машин – как именно это произошло и что стало причиной пока выяснить не удалось. Свидетели уточняют, что больше всего пострадал «Ниссан» – он превратился в автохлам.
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