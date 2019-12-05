Иномарка насмерть сбила пешехода на Энгельса

У дома №52 на проспекте Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга утром, 5 декабря, автомобиль насмерть сбил пешехода.

«На проспекте Энгельса на трамвайных путях напротив дома 52 Серебряный Hyundai Solaris сбил насмерть мужчину. Лежит накрытый», — сообщили очевидцы случившейся трагедии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место ДТП прибыли две машины ДПС. О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.