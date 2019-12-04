В Кудрово месиво из железа: столкнулись 6 иномарок

Не уточняется, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента, но потом автомобили – точно да.

Все случилось в среду вечером. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Областной улице в городе Кудрово. Там столкнулись как минимум шесть машин – как именно это произошло и что стало причиной пока выяснить не удалось. Свидетели уточняют, что больше всего пострадал «Ниссан» – он превратился в автохлам.

«Это была битва за парковочное место»,

— пишет один из комментаторов.

Петербуржцы не рассказывают, есть ли травмированные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красном Селе маленький мальчик, перебегавший дорогу, угодил под колеса машины. Ребенок хотел поскорее перейти дорогу, а в итоге был госпитализирован.