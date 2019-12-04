В Красном Селе маленький мальчик, перебегавший дорогу, угодил под колеса машины

Ребенок хотел поскорее перейти дорогу, а в итоге был госпитализирован.

Об этом стало известно сегодня, 4 декабря. Обо всем сообщили в УГИДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в среду вечером у дома 53 на проспекте Ленина. Восьмилетний мальчик на красный свет светофора перебегал дорогу, когда на него наехала «Лада». В сети опубликовали видео, на котором заметно, как ребенок выбегает на пешеходный переход и оказывается под колесами автомобиля. Водитель не успел среагировать. Каково состояние ребенка – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московской площади петербуржцы не могут дождаться маршруток. Петербуржцы возмущены, так как иначе они не могут доехать до дома. Даже если в ближайшее время приедут пять маршруток, все туда не поместятся.