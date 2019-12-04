На Московской площади петербуржцы не могут дождаться маршруток

По непонятной причине сильно опаздывает транспорт до Гатчины.

Об этом стало известно сегодня вечером, 4 декабря. Обо всем рассказали горожане в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на Московской площади выстроилась огромная очередь из людей, которые ждут маршрутки до Гатчины. Речь идет об общественном транспорт под номерами 100 и 18.

Петербуржцы возмущены, так как иначе они не могут доехать до дома. Даже если в ближайшее время приедут пять маршруток, все туда не поместятся. До сих пор непонятно, что могло стать причиной происходящего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Обводном канале трамвай сбил девушку. Свидетели уверяют, что девушка перебегала дорогу на красный свет, когда на нее наехал трамвай. Пешеход осталась жива, ее увезла карета скорой помощи. Пока что никаких официальных данных не поступало.