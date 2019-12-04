На Обводном канале трамвай сбил девушку

Пешехода госпитализировали – в каком она состоянии, не уточняется.

Все случилось сегодня вечером, 4 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Обводном канале недалеко от дома номер 150. Свидетели уверяют, что девушка перебегала дорогу на красный свет, когда на нее наехал трамвай. Пешеход осталась жива, ее увезла карета скорой помощи. Пока что никаких официальных данных не поступало.

«Там нет остановки, ехал в этом трамвае, девушка перебегала дорогу не в положенном месте, очень резкое торможение было и все равно сбили. Повезло, что трамвай был почти пустой и одновагонный, так бы могло быть хуже», — пишет пассажир.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пешеход попал под колеса автомобиля на «зебре» Приморского шоссе. Один из пользователей сети отметил, что на этом участке в такую погоду пешеходы не просматриваются даже на 40 км.