Пешеход попал под колеса автомобиля на «зебре» Приморского шоссе

Вечером 4 декабря на Приморском шоссе автомобиль сбил человека на пешеходном переходе.
Как сообщили очевидцы, инцидент произошел на 37 км Приморского шоссе.
«На 37 км Приморского шоссе, на пешеходном переходе сбили человека», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Один из пользователей сети отметил, что на этом участке в такую погоду пешеходы не просматриваются даже на 40 км.
«Там практически в такую погоду никого не видно», — пишет комментатор.
Некоторые пользователи сети считают, что пешеход должен был включить фонарик и помахать телефоном.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 12 ноября на проспекте Маршала Блюхера автомобиль сбил пешехода. Как утверждают очевидцы, мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте.