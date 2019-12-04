Пешеход попал под колеса автомобиля на «зебре» Приморского шоссе

Пешеход попал под колеса автомобиля на «зебре» Приморского шоссе
Место происшествия. Фото: скриншот видео из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Вечером 4 декабря на Приморском шоссе автомобиль сбил человека на пешеходном переходе.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел на 37 км Приморского шоссе.

«На 37 км Приморского шоссе, на пешеходном переходе сбили человека», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Один из пользователей сети отметил, что на этом участке в такую погоду пешеходы не просматриваются даже на 40 км.

«Там практически в такую погоду никого не видно», — пишет комментатор.

Некоторые пользователи сети считают, что пешеход должен был включить фонарик и помахать телефоном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 12 ноября на проспекте Маршала Блюхера автомобиль сбил пешехода. Как утверждают очевидцы, мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

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