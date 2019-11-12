На Маршала Блюхера автомобиль сбил пешехода

Автомобиль сбил пешехода на проспекте Маршала Блюхера.
По словам очевидцев, мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте.
«Сбили невнимательного пешехода на Маршала Блюхера в 7:50. Куда смотрел, непонятно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».
Очевидцы также опубликовали запись с видеорегистратора, на которой видно, что в темное время суток иномарка сбивает молодого человека, который решил перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пешеход упал, но после этого сумел встать.
О его состоянии пока ничего неизвестно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авария с участием каршеринга и иномарки произошла на Светлановском проспекте в Калининском районе Петербурга. Находящиеся в каршеринге люди выпрыгнули из авто, позволив ему врезаться в Skoda и скрылись от правоохранителей.