На Маршала Блюхера автомобиль сбил пешехода

На Маршала Блюхера автомобиль сбил пешехода
По словам очевидцев, мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте.Фото: vk.com/spb_today

Автомобиль сбил пешехода на проспекте Маршала Блюхера.

По словам очевидцев, мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

«Сбили невнимательного пешехода на Маршала Блюхера в 7:50. Куда смотрел, непонятно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Очевидцы также опубликовали запись с видеорегистратора, на которой видно, что в темное время суток иномарка сбивает молодого человека, который решил перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пешеход упал, но после этого сумел встать.

О его состоянии пока ничего неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авария с участием каршеринга и иномарки произошла на Светлановском проспекте в Калининском районе Петербурга. Находящиеся в каршеринге люди выпрыгнули из авто, позволив ему врезаться в Skoda и скрылись от правоохранителей.

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