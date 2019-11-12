Каршеринг попал в ДТП во время погони на Светлановском

Каршеринг попал в ДТП во время погони на Светлановском
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Авария с участием каршеринга и иномарки произошла на Светлановском проспекте в Калининском районе Петербурга. Находящиеся в каршеринге люди выпрыгнули из авто, позволив ему врезаться в Skoda и скрылись от правоохранителей.

Как рассказали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Петербург», каршеринговое авто попыталось скрыться от сотрудников ДПС на Светлановском проспекте. Водитель и три пассажира выпрыгнули из машины на ходу и убежали, а каршеринг врезался в припаркованный Skoda.

Правоохранители разыскивают автомобилиста. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле сада Бенуа разбился каршеринговый автомобиль. По словам очевидцев, ДТП произошло между садом Бенуа и парком Сосновка. В аварию попал автомобиль, принадлежащий каршерингу RentMee.

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Каршеринг попал в ДТП во время погони на Светлановском