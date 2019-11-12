Возле сада Бенуа разбился каршеринговый автомобиль

Судя по кадрам, автомобиль в результате ДТП лишился бампера и дверей. Фото:vk.com/spb_today

Судя по кадрам, автомобиль в результате ДТП лишился бампера и дверей. Фото:vk.com/spb_today

На перекрёстке Тихорецкого и Светлановского проспектов в сторону проспекта Тореза произошло ДТП с участием каршеринга.

По словам очевидцев, ДТП произошло между садом Бенуа и парком Сосновка. В аварию попал автомобиль, принадлежащий каршерингу RentMee.

На место происшествия прибыла скорая.

«На перекрёстке Тихорецкого и Светлановского в сторону Тореза. Минус одна машина у РентМи. И, возможно, клиент. Скорая уезжала неспеша…»,- рассказали свидетели произошедшего в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Судя по кадрам, автомобиль в результате ДТП лишился бампера и дверей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга, на перекрестке проспекта Сизова с улицей Парашютной произошло дорожное происшествие, участниками которого стали каршеринговое авто и легковушка.