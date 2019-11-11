На перекрестке Сизова и Парашютной водитель каршеринга проехал на красный и устроил ДТП

В Приморском районе Петербурга, на перекрестке проспекта Сизова с улицей Парашютной произошло дорожное происшествие, участниками которого стали каршеринговое авто и легковушка.

Как рассказали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» вечером 10 ноября, водитель автомобиля каршерингового сервиса с виду находился в состоянии алкогольного опьянения, он еле держал себя на ногах и невнятно разговаривал.

По словам очевидцев, каршеринг рванул на красный сигнал светофора и «встретился» с впереди стоящим авто. В результате столкновения никто, кроме автомобилей, не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель вылетел из машины в ДТП с погрузчиком на ЗСД. По предварительным данным, водитель легковушки, двигавшийся в крайней левой полосе, врезался в погрузчика.