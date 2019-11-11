Водитель вылетел на дорогу в ДТП с погрузчиком на ЗСД

Накануне вечером, 10 ноября, на ЗСД произошла серьезная авария с участием иномарки и погрузчика. Пострадавшие машины двигались в попутном направлении. В результате столкновения, автомобилист вылетел на проезжую часть.

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, все произошло в 23:45 на ЗСД. Легковой автомобиль Volvo XC60 и погрузчик Volvo двигались в попутном направлении. По предварительным данным, водитель легковушки, двигавшийся в крайней левой полосе, врезался в погрузчика.

В результате удара у легковушке вылетела дверь, а водитель вылетел из салона на проезжую часть. Скорая помощь доставила его в медучреждение. Он находится в тяжелом состоянии. Фотографии с места дорожного происшествия опубликованы в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе пенсионерка попала под колеса Volvo.