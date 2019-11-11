Водитель вылетел на дорогу в ДТП с погрузчиком на ЗСД

Водитель вылетел на дорогу в ДТП с погрузчиком на ЗСД
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Накануне вечером, 10 ноября, на ЗСД произошла серьезная авария с участием иномарки и погрузчика. Пострадавшие машины двигались в попутном направлении. В результате столкновения, автомобилист вылетел на проезжую часть.

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, все произошло в 23:45 на ЗСД. Легковой автомобиль Volvo XC60 и погрузчик Volvo двигались в попутном направлении. По предварительным данным, водитель легковушки, двигавшийся в крайней левой полосе, врезался в погрузчика.

В результате удара у легковушке вылетела дверь, а водитель вылетел из салона на проезжую часть. Скорая помощь доставила его в медучреждение. Он находится в тяжелом состоянии. Фотографии с места дорожного происшествия опубликованы в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

Фото: vk.com/dorinspb

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе пенсионерка попала под колеса Volvo.

авария авто дтп зсд новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петицию против руководства СПбГУ подписали уже пять тысяч человек
Президент Боливии ушел в отставку на фоне протестов
«Почта России» сокращает контрольные сроки доставки посылок
В деревне под Тихвином пожарные потушили дом с пристройкой
Водитель вылетел на дорогу в ДТП с погрузчиком на ЗСД
Россия оказалась в десятке самых «пьющих» стран мира
Вечером в Вартемягах сгорели теплицы
Эмилия Кларк может сыграть роль Джеймса Бонда