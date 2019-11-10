В Ломоносовском районе пенсионерка попала под колесаVolvo

Женщина переходила дорогу, когда ее сбил с ног автомобиль. Она погибла на месте.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщают в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на автомобильной дороге «Стрельна – Пески – Ягельево» в Ломоносовском районе. Участниками аварии стали двое – автомобиль и пенсионерка. Женщина 1957 года рождения переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, когда на нее наехал Volvo. Пожилая ленинградка получила серьезные травмы и скончалась на месте.

Пока непонятно, как именно все произошло. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

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