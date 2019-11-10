ДТП с маршруткой осложнило движение у метро «Звездная»

Днем 10 ноября в Московском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки.

По словам очевидцев, проезжую часть у дома 14 на Звездной улице не поделили водитель красного кроссовера и маршрутки. ДТП произошло напротив магазина Spar.

«На Звездной улице 14, напротив магазина Spar, кто-то не прощемился между парковкой и маршруткой. Заняли полосу и мешают без того ежедневно плотному движению в районе метро Звездная», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

О пострадавших не сообщается.

В результате ДТП образовалась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 10 ноября в районе 3 часов на улице Кантемировской, 37 произошла авария. По сообщениям очевидцев, в Mercedes врезались два автомобиля такси. На фотографиях с места происшествия из социальных сетей заметны повреждения корпуса Mercedes.