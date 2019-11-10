В результате ДТП на Кантемировской пострадал человек

Ночью 10 ноября в районе 3 часов на улице Кантемировской, 37 произошла авария.
По сообщениям очевидцев, в Mercedes врезались два автомобиля такси. На фотографиях с места происшествия из социальных сетей заметны повреждения корпуса Mercedes.
Также по сообщениям очевидцев, пострадал один молодой человек. На место аварии прибыла скорая помощь.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Будапештской улице иномарка врезалась в припаркованный у обочины грузовик. Авария произошла в районе четырех утра 10 ноября.