В результате ДТП на Кантемировской пострадал человек

Ночью 10 ноября в районе 3 часов на улице Кантемировской, 37 произошла авария.

По сообщениям очевидцев, в Mercedes врезались два автомобиля такси. На фотографиях с места происшествия из социальных сетей заметны повреждения корпуса Mercedes.

Также по сообщениям очевидцев, пострадал один молодой человек. На место аварии прибыла скорая помощь.