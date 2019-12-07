Кокорину вручили грамоту «За благие дела» на матче с «Динамо»

Нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина наградили грамотой «За благие дела» перед началом матча 19-го тура чемпионата России против «Динамо».

Также грамоты полузащитникам «Зенита» Александру Ерохину, Олегу Шатову и форварду Артему Дзюбе за поддержку детского футбола в городах, откуда они родом.

Матч «Зенит» и «Динамо» прошел вчера, 6 декабря на «Газпром Арене» и закончился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Напомним, в сентябре футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Татьяна Прилипко, адвокат друга футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Алексадра Протасовицкого, высказалась по поводу решения суда в отношении ее клиента.