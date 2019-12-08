Деревья продолжают падать на машины: на проспекте Славы пострадали два авто

Деревья продолжают падать на машины: на проспекте Славы пострадали два авто
Дерево упало на легковой автомобиль. Фото: vk.com/kupchinonews

Во Фрунзенском районе Петербурга рухнуло еще одно дерево. В этот раз пострадали два автомобиля, припаркованные во дворе дома №2/1 на проспекте Славы.

О случившемся рассказали сегодня, 8 декабря, в группе «Новости Купчино». По словам очевидцев, во дворе собралась пробка, так как дерево перегородило проезд.

В комментариях к записи один из пользователей соцсети «ВКонтакте» написал, что в этом же районе от упавшего дерева пострадал очередной автомобиль.

«Еще два упало – на Альпийского и Будапештской», — написал подписчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что утро было испорчено для водителя, проживающего Будапештской улице. Дерево рухнуло на авто во дворе.

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Деревья продолжают падать на машины: на проспекте Славы пострадали два авто
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