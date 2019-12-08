На Будапештской дерево с грохотом рухнуло на машину

Во Фрунзенском районе Петербурга утро одного из автомобилистов испортило упавшее дерево. Оно рухнуло прямо на автомобиль во двое дома №95/1 на Будапештской улице.

О случившемся рассказали сегодня утром, 8 декабря, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, дерево «с грохотом» упало на машину примерно в 3:00. Они также добавили, что из-за удара автомобиль сильно помяло.

«Помяло, стекла разбиты», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что дерево перекрыло собой проезжую часть во дворе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что спасатели вытаскивали пострадавших в ДТП из авто. Серьезная авария случилась в Павлово.