Спасатели вытаскивали пострадавших из авто после ДТП в Павлово

В Кировском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. В ликвидации его последствий приняли участие спасатели.
Все случилось сегодня утром, 8 декабря, на Петрозаводском шоссе в поселке городского типа Павлово. Соответствующий сигнал поступил спасателям в 7:53. Детали случившегося и количество участников не приводятся.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, сотрудники ведомства производили деблокировку пострадавших в результате аварии. На месте происшествия работали четыре сотрудника, а также была задействована одна спецмашина.
Сведения о пострадавших неизвестны.
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