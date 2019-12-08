Спасатели вытаскивали пострадавших из авто после ДТП в Павлово

На месте происшествия работали четыре спасателя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На месте происшествия работали четыре спасателя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Кировском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. В ликвидации его последствий приняли участие спасатели.

Все случилось сегодня утром, 8 декабря, на Петрозаводском шоссе в поселке городского типа Павлово. Соответствующий сигнал поступил спасателям в 7:53. Детали случившегося и количество участников не приводятся.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, сотрудники ведомства производили деблокировку пострадавших в результате аварии. На месте происшествия работали четыре сотрудника, а также была задействована одна спецмашина.

Сведения о пострадавших неизвестны.

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