Пожарные потушили полыхающую фуру на Старожиловской

Пожарные потушили полыхающую фуру на Старожиловской
Пожарные тушили машину менее получаса. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Выборгском районе Петербурга вспыхнуло грузовое авто Scania. Транспортное средство удалось потушить, однако у него сгорели все возможные части

Все произошло в поселке Торфяное в субботу, 7 декабря. Сообщение о пожаре у доме 28 по улице Старожиловской поступило дежурному в 22:44. К месту происшествия незамедлительно направили восемь сотрудников.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огнеборцам потребовалось менее 20 минут, чтобы полностью ликвидировать пламя. К 23:02 огонь был потушен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей постройке в Лужском районе. Спасатели тушили огонь больше часа.

ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар
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