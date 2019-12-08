Пожарные полтора часа тушили дом в Лужском районе

В Лужском районе Ленобласти пожарные тушили дом на площади 48 квадратных метров.

Пожар случился в Дивинском массиве в ночь на воскресенье, 8 декабря. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 22:32. К месту происшествия на 8-й линии в садовом товариществе «Аэрофлот» незамедлительно направили 8 спасателей на двух спецмашинах. Они боролись с огнем полтора часа.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к 00:02 пламя было полностью потушено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Рощино. Огонь стремительно распространился в административном здании.