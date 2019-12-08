Пламя в коттеджном поселке Рощино распространилось на 200 «квадратов»

В Выборгском районе Ленобласти пожарные тушили административное здание, полыхающее на площади 200 квадратных метров.

Пожар случился сегодня ночью, 8 декабря, в коттеджном поселке «Корабельные сосны», относящемуся к поселку Рощино. Сигнал о ЧП на Ладожской улице поступил дежурному в 2:55. К месту происшествия примчались 18 пожарных.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пожар тушат сотрудники из Петербурга и Ленобласти на четырех спецмашинах. Информация о его ликвидации еще не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающих доме и бане. Пожарные тушили постройки в Кировском районе.