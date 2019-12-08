Новью в Кировском районе спасатели тушили дом и баню

Причины возгорания и сведения о возможных пострадавших пока неизвестны. Фото: pixabay

Причины возгорания и сведения о возможных пострадавших пока неизвестны. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленобласти спасатели тушили дом и баню на площади 56 квадратных метров. С огнем боролись чуть больше часа.

Все произошло под утро, 8 декабря, в массиве Апракин. Сигнал о пожаре в двух зданиях на 1-й линии в СНТ «Менталлист» поступил дежурному в 3:06. К месту происшествия незамедлительно направили восемь спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя удалось полностью ликвидировать к 4:25.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре, который вспыхну на крыше здания. Спасатели тушили огонь в Пушкинском районе.