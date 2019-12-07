Пожар на крыше здания на Саперной распространился на 150 кв метра

Пожар на крыше здания на Саперной распространился на 150 кв метра
Огонь потушили.Фото: pixabay.com

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга на кровле производственного здания случился пожар. Это произошло вечером 7 декабря.

«Горение на площади 150 кв. м. на кровле производственного здания, кирпичного, крытого железом по деревянной обрешетке, размерами 30 на 50», — рассказали сотрудники МЧС.

Главное управление МЧС России по Петербургу сообщило, что на Саперной улице, 67 полностью потушили пожар на площади в 150 квадратных метра к 20:30. Произошел отказ от 1-бис.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранительные органы разыскивают постояльца гостиницы на северо-востоке Москвы, устроившего стрельбу. Одного человека госпитализировали. Стрельба произошла в результате конфликта двух постояльцев.

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