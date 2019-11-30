Стрельба произошла в одной из московский гостиниц

Правоохранительные органы разыскивают постояльца гостиницы на северо-востоке Москвы, устроившего стрельбу. Одного человека госпитализировали.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные столичного ГУ МВД, гостиница, в которой произошел инцидент, находится на Ботанической улице.

Стрельба произошла в результате конфликта двух постояльцев. Во время ссоры один из них достал оружие и выстрелил в своего оппонента. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

По данным Telegram-канала Baza, все произошло в гостинице «Останкино». Мужчина открыл стрельбу из травмата после того, как его оскорбили. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец открыл стрельбу из пневмата по окнам на Серебристом.