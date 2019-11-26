Петербуржец открыл стрельбу из пневмата по окнам на Серебристом

Стрелявшего из пневмата задержали и отвезли в отдел. Фото: pixabay

Стрелявшего из пневмата задержали и отвезли в отдел. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга правоохранители задержали мужчину, который стрелял пневматического пистолета по окнам квартиры на шестом этаже жилого дома.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером в понедельник, 25 ноября, в полицию обратилась 48-летняя женщина и рассказала, что по окну ее квартиры на Серебристом бульваре открыли стрельбу. Стрелка она знает — это ее 39-летний знакомый. По словам женщины, он стрелял из пневматического пистолета.

Прибывшие на место стражи порядка задержали ранее судимого гражданина. При нем был пневматический пистолет и несколько патронов, которые изъяли полицейские.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стрелявшего в воздух из окна LADA Priora у Московских ворот заключили под стражу. Мужчине может грозить вплоть до 5 лет лишения свободы.