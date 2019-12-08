Полиция начала задерживать петербуржцев на митинге «Стоп тариф»

Полиция начала задерживать петербуржцев на митинге &#171;Стоп тариф&#187;
Петербуржцев задержали на площади Ленина. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургские правоохранители начали задерживать протестующих на согласованном с городской администрацией митинге «Стоп тариф», который начался в 14:00 на площади Ленина.

По данным Telegram-канала «Аварийный Петербург», полиция уже отвела в автозаки трех молодых людей, которые участвовали в митинге. Задержанные стояли на площади с плакатами, на одном из которых были слова «чиновники» и «катафалк», а также «губернатор» и «земля».

Напомним, что петербуржцы протестуют против подорожания проезда в общественном транспорте в следующем году. Разовый проезд в метро обойдется пассажирам в 55 рублей, а в троллейбусе, автобусе или трамвае — в 50 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы вышли на митинг против роста цен на проезд.

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