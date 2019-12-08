Петербуржцы вышли на митинг против роста цен на проезд

В Северной столице начался согласованный с властями митинг. Петербуржцы собрались на площади Ленина, возле Финляндского вокзала.

Жители Петербурга вышли на митинг с целью выразить недовольство повышением тарифов на общественный транспорт, а также на капитальный ремонт. Протестную акцию организовали несколько общественных организаций и партий.

На площадь также, помимо граждан, вышли правоохранители, которые будут наблюдать за соблюдением порядка на митинге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа стоимость проезда в метро Петербурга в 2020 году. Разовый проезд в подземке обойдется пассажирам в 55 рублей. Разовый проезд в троллейбусе, автобусе или трамвае обойдется в 50 рублей.