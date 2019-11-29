Названа стоимость проезда в метро Петербурга в 2020 году

Петербургский комитет по тарифам огласил тарифы на проезд в городском метрополитене на следующий год. Проекты правительственных постановления опубликованы на сайте Смольного.

Так, с 1 января 200 года стоимость единого месячного проездного билета вырастет до 3015 рублей. Разовый проезд в подземке обойдется пассажирам в 55 рублей. При этом, если оплачивать картой «Мир», то цена снизится до 40 рублей, а «Единой картой петербуржца» — до 35 рублей. При использовании единого электронного билета, первые 10 поездок обойдутся в 37 рублей, после цена постепенно снижается до 33 рублей, начиная с 41-й поездки.

В 2020 году увеличение стоимости проезда также коснется и наземный общественный транспорт. Разовый проезд в троллейбусе, автобусе или трамвае обойдется в 50 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что администрация Петербурга согласовала митинг против повышения цен на проезд.