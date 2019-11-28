Администрация Петербурга согласовала митинг против повышения цен на проезд

Администрация Петербурга согласовала митинг против повышения цен на проезд
Резкое подорожание проезда возмутило активистов. Фото: pixabay.com

Городская администрация согласовала проведение митинга против повышения стоимости проезда в Санкт-Петербурге.

Об этом стало известно в четверг, 28 ноября. Согласованная акция состоится на площади Ленина 8 декабря в 14:00. Митингующие будут выступать против резкого повышения стоимости одноразового проезда в общественном транспорте Северной столицы. С 1 января 2020 года цены поднимутся на 10 рублей.

Так, разовое посещение метро обойдется в 55 рублей, поездка на наземном транспорте — в 50 рублей. Кроме того, как сообщает ЗакС.Ру, на акции будет обсуждаться повышение тарифов на капитальный ремонт и услуги ЖКХ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС вынесла предупреждение властям Петербурга относительно проведения транспортной реформы. По мнению антимонопольной службы, ликвидация коммерческих маршрутов может привести к развитию нелегального рынка пассажироперевозок.

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