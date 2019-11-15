Петербургские власти получили предостережение УФАС из-за транспортной реформы

УФАС России по Петербургу выдало предостережение вице-губернатору Эдуарду Батанову и главе комитета по транспорту Александру Головину в связи с предстоящей транспортной реформой.

Ведомство обращает внимание на то, что ликвидация коммерческих маршрутов может привести к закрытию ряда организаций, а также к развитию нелегального рынка таких перевозок.

«Считаем, что в рамках действующего законодательства, в т.ч. Закона № 220-ФЗ, возможно сохранение коммерческих перевозок с фиксированными остановками на напряженных магистралях и у пересадочных узлов», — отмечается в предостережении.

Руководитель Петербургского УФАС Вадим Владимиров подчеркнул, что транспортная реформа может привести к результатам, противоречащим национальному плану развития конкуренции.

В частности, положениям нацплана противоречит запрет на наружную рекламу на подвижном составе. Мера может лишить перевозчиков дополнительного заработка, что приведет к росту тарифов на перевозки.

Ранее в УФАС сообщили, что транспортная реформа может привести к сокращению конкуренции на рынке пассажирских перевозок.