Жителей юго-запада Петербурга в новогоднюю ночь перевезет троллейбус №37

Троллейбус №37 будет перевозить пассажиров в новогоднюю и рождественскую ночи, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Во время крупных праздничных даты и городских мероприятий, маршрут троллейбуса №37, следующий от станции метро «Проспект Ветеранов» по одноименному проспекту до улицы Пионерстроя, будет перевозить пассажиров после полуночи.

Интервал движения ночных троллейбусов с 00:00 до 06:00 составит 30 минут. После шести утра троллейбус будет ходить по привычному дневному расписанию.

Так, в следующем году ночной троллейбус №37 будет работать в следующие даты:

Новый год (1 января),

Рождество (7 января),

Православная Пасха (19 апреля),

Праздник Весны и Труда (2 мая),

День Победы (10 мая),

Ночь музеев (в мае),

День города (в мае),

Алые паруса (в июне).

Стоимость проезда останется такой же, как и в дневные часы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади устанавливают главную новогоднюю елку.