Жителей юго-запада Петербурга в новогоднюю ночь перевезет троллейбус №37

Троллейбус №37 будет перевозить пассажиров в новогоднюю и рождественскую ночи, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».
Во время крупных праздничных даты и городских мероприятий, маршрут троллейбуса №37, следующий от станции метро «Проспект Ветеранов» по одноименному проспекту до улицы Пионерстроя, будет перевозить пассажиров после полуночи.
Интервал движения ночных троллейбусов с 00:00 до 06:00 составит 30 минут. После шести утра троллейбус будет ходить по привычному дневному расписанию.
Так, в следующем году ночной троллейбус №37 будет работать в следующие даты:
- Новый год (1 января),
- Рождество (7 января),
- Православная Пасха (19 апреля),
- Праздник Весны и Труда (2 мая),
- День Победы (10 мая),
- Ночь музеев (в мае),
- День города (в мае),
- Алые паруса (в июне).
Стоимость проезда останется такой же, как и в дневные часы.
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