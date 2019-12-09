Жителей юго-запада Петербурга в новогоднюю ночь перевезет троллейбус №37

Жителей юго-запада Петербурга в новогоднюю ночь перевезет троллейбус №37
Новогодние украшения в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Троллейбус №37 будет перевозить пассажиров в новогоднюю и рождественскую ночи, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Во время крупных праздничных даты и городских мероприятий, маршрут троллейбуса №37, следующий от станции метро «Проспект Ветеранов» по одноименному проспекту до улицы Пионерстроя, будет перевозить пассажиров после полуночи.

Интервал движения ночных троллейбусов с 00:00 до 06:00 составит 30 минут. После шести утра троллейбус будет ходить по привычному дневному расписанию.

Так, в следующем году ночной троллейбус №37 будет работать в следующие даты:

  • Новый год (1 января),
  • Рождество (7 января),
  • Православная Пасха (19 апреля),
  • Праздник Весны и Труда (2 мая),
  • День Победы (10 мая),
  • Ночь музеев (в мае),
  • День города (в мае),
  • Алые паруса (в июне).

Стоимость проезда останется такой же, как и в дневные часы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади устанавливают главную новогоднюю елку.

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