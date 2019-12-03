На Дворцовой площади устанавливают главную новогоднюю елку

В Петербурге на Дворцовой площади приступили к монтажу праздничного дерева, сообщают петербуржцы в социальных сетях.
Жители и гости Петербурга публикуют в социальных сетях фотографии процесса установки новогодней елки на главной городской площади в Адмиралтейском районе Петербурга. Судя по снимкам, специалисты устанавливают конструкцию праздничного дерева с помощью дорожной техники.
На Новый год центр Петербурга будет украшать искусственная ель, однако на следующий год Смольный рассматривает возможность установки живого новогоднего дерева на Дворцовой площади в Петербурге.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники петербургского метрополитена начали подготавливать станции к новогодним праздникам.