Петербургскую подземку готовят к новогодним праздникам

Сотрудники петербургского метрополитена начали подготавливать станции к новогодним праздникам, украшая фасады вестибюлей гирляндами и баннерами.

Как сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена, работы по украшению станций подземки начались в понедельник, 2 декабря, и завершатся через две недели, 16 декабря.

За это время на фасадах вестибюлей в общей сложности установят 224 гирлянды, 2,5 км светодиодных лент, несколько баннеров и несколько десятков больших снежинок. Эти украшения будут радовать жителей и гостей Петербурга до середины января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новогодние огни на мостах Петербурга засияют 10 декабря. В Петербурге приступили к подключению новогодних украшений к электроснабжению. Первыми засияют гирлянды в Адмиралтейском районе.