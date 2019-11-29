Новогодние огни на мостах Петербурга засияют 10 декабря

Новогодние огни на мостах Петербурга засияют 10 декабря
Новогодние украшения в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге приступили к подключению новогодних украшений к электроснабжению. Первыми засияют гирлянды в Адмиралтейском районе.

Праздничные конструкции устанавливают на въездах в Петербург, транспортных узлах, на пешеходных зонах, в парках, центре города и в других важных точках. Основной объем украшений подключат к 1 декабря, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».

Мосты будут украшены 10 декабря. Последними в городе загорятся шары и игрушки на новогодних елках. Подключить их к электроснабжению планируют к 20 декабря.

Все украшения будут включаться и отключаться из единого диспетчерского центра управления наружным освещением. Исключение составят три объекта. В круглосуточном режиме сверкать будут Думская башня, елки у Казанского собора и на Дворцовой площади.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что огни на елке на Дворцовой площади зажгут 21 декабря.

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