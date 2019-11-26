Главную ёлку Петербурга зажгут 21 декабря

В Петербурге запланировано более 340 новогодних и рождественских мероприятий. Официальный старт празднованию даст Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга 21 декабря.

Дед Мороз зажжет огни на главной городской елке и навестит детские больницы. С тематической программой он посетит больницы №1 и №2, а также центр для детей-сирот и детский хоспис. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы комитета по культуре Александр Воронко на заседании правительства.

В этот же день на Дворцовой площади организуют интерактивную программу с участием звезд и артистов. Мероприятия начнутся в 18:00.

Новогодние гуляния пройдут в ночь с 31 декабря на 1 ноября. Невский проспект традиционно перекроют, для автомобилей он будет недоступен с 21:00. Метро в новогоднюю ночь будет работать без перерыва.

Одним из главных событий ночи станет запуск фейерверка с пляжа Петропавловской крепости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 12 декабря в центре Петербурга откроется рождественская ярмарка. Она развернется на Манежной площади и соседних Малой Садовой и Кленовой улицах.