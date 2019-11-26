Главную ёлку Петербурга зажгут 21 декабря

Главную ёлку Петербурга зажгут 21 декабря
Ёлка на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Петербурге запланировано более 340 новогодних и рождественских мероприятий. Официальный старт празднованию даст Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга 21 декабря.

Дед Мороз зажжет огни на главной городской елке и навестит детские больницы. С тематической программой он посетит больницы №1 и №2, а также центр для детей-сирот и детский хоспис. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы комитета по культуре Александр Воронко на заседании правительства.

В этот же день на Дворцовой площади организуют интерактивную программу с участием звезд и артистов. Мероприятия начнутся в 18:00.

Новогодние гуляния пройдут в ночь с 31 декабря на 1 ноября. Невский проспект традиционно перекроют, для автомобилей он будет недоступен с 21:00. Метро в новогоднюю ночь будет работать без перерыва.

Одним из главных событий ночи станет запуск фейерверка с пляжа Петропавловской крепости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 12 декабря в центре Петербурга откроется рождественская ярмарка. Она развернется на Манежной площади и соседних Малой Садовой и Кленовой улицах.

дед мороз елка новости спб новый год
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге трамваи №20 и №48 изменят маршруты
В Мали столкнулись два вертолета, погибли 13 военных из Франции
Из-за ДТП на Елизарова образовалась пробка
В Кремле опровергли встречу Путина с руководителями спортивных федераций
Хлопок в газовой плите выбил стекла в доме на Просвещения
В Петербурге метро будет работать круглосуточно в новогоднюю ночь и на Рождество
На Коломяжском «Солярис» вообразил себя «французским такси»
Человеческие нейроны внедрили в мозг мышей