В центре Петербурга откроется рождественская ярмарка

В историческом центре Петербурга с 12 декабря по 13 января развернется рождественская ярмарка. Торговые точки обустроят на трех улицах.

Как сообщает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, ярмарка пройдет на Манежной площади и соседних Малой Садовой и Кленовой улицах. Всего будет размещено 63 торговых места, стилизованных под сказочные домики. Для общепитов оборудуют домик-патио.

В настоящее время идет поиск арендаторов. Предприниматели могут оставить заявки на сайте Центра контроля качества товаров, работ и услуг. Прием завершится 25 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улицах Петербурга к Новому году разместят 7 тыс. елей в вазонах. Деревья появятся в 46 знаковых точках города, в том числе на Исаакиевской площади, Английской набережной, Большой конюшенной улице и Невском проспекте.