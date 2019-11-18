Улицы Петербурга украсят 7 тысяч новогодних елей: горожане возмущены

К Новому году в качестве украшений на улицах города появятся 7 тысяч елей в вазонах. Жители Северной столицы переживают за судьбу растений.

Комитет по благоустройству оповестил горожан, что на 46 знаковых точках города, таких как Исаакиевская площадь, Английская набережная, Большая конюшенная улица, Невский проспект и других, появятся предновогодние деревья в вазонах.

В ведомстве отмечают, что привезенные ели срезаны на месте противопожарных полос или линий электропередач (ЛЭП). Такие растения нельзя использовать в качестве саженцев. И в целом, ели «прекрасно себя чувствуют» в вазонах, подчеркнули в комитете.

Однако петербуржцы в социальных сетях активно выражают недовольство как внешним видом ёлок, так и тем фактом, что их срезали, приводя в пример искусственные украшения Хельсинки.

«Искусственные тоже бывают красивые, ясное дело они дорогие, властям дешевле будут обходится лысые палки без верхушек! Лучше бы они в лесу росли», — к подобным утверждениям сводится большинство мнений горожан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что исторический центр Петербурга активно украшают к Новому году.